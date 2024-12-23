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أسعار الدولار والذهب

اقترب سعر بيع الدولار في البنوك من مستوى 51 جنيه، صباح الاثنين. وبلغ سعر الدولار 50.89 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

كان الدولار تخطى مستوى 50 جنيه لأول مرة يوم 5 ديسمبر، وواصل تداوله فوق هذا المستوى خلال الأسبوعين الماضيين.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 51.7 جنيه وسعر البيع نحو 52.44 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ولم تسجل أسعار الذهب تغير يذكر مقارنة بأسعار مساء الأحد. وصباح الاثنين بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3770 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ووفق نفس المنصة، سجل سعر الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك 4309 جنيه.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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