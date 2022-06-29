

أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، تمويل تنموي لمصر بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، بحسب بيان من الحكومة المصرية.



وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، في بيان إن التمويل سيساهم في تخفيف وطأة الحرب الروسية الأوكرانية وكوفيد-19 وتأثيرهما على الأمن الغذائي.



وتعاني موازنة مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - من ضغوط بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وخاصة الحبوب منذ بدء الحرب.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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