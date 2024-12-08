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* تم تحديث سعر الدولار

الدولار والذهب

تخطى سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية مستوى 50 جنيه للدولار صباح الأحد.

وأظهرت بيانات معظم البنوك المحلية لتعاملات صباح الأحد، تخطي سعر شراء الدولار 50.15 جنيه وسعر البيع 50.25 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

كان سعر الجنيه انخفض الخميس لمستوى قياسي تخطى ال50 جنيه للدولار وهو الأعلى منذ آخر تعويم في مارس الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.



وانعكس ذلك على أسعار الذهب، التي تراجعت بنحو 0.5% صباح الأحد مقارنة بأسعار الخميس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - المستخدم في المشغولات - نحو 3690 جنيه، أما سعر جرام عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4218 جنيه، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)



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