تراجع احتياطي النقد الأجنبي للأردن بنحو 5% على أساس شهري خلال شهر يونيو الماضي، وبنحو 7% منذ نهاية العام الماضي.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يونيو الماضي 16.777 مليار دولار مقابل 17.668 مليار دولار بنهاية مايو، ومقارنة بنحو 18 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي الأردني يوم الاثنين.

وارتفع احتياطي الذهب لدى البنك المركزي الأردني بنحو 9% بنهاية يونيو مقارنة بنهاية يناير، ليبلغ نحو 2.2 مليون أونصة.

ولا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأردن -وهو ما يعتمد عليه البلد إلى حد كبير لتعزيز احتياطاته من النقد الأجنبي- تعاني من تداعيات جائحة كورونا.

وتوقع البنك الدولي، يوم الاثنين، أن يتراجع معدل نمو اقتصاد الأردن خلال العام الجاري إلى 2.1% من 2.2% في عام 2021، وقال إن ارتفاع أسعار السلع الأولية واختناقات سلاسل التوريد وتداعيات الحرب في أوكرانيا تشكل مخاطر سلبية كبيرة.

وقال البنك إن "هناك حاجة إلى إصلاحات لتحفيز الاستثمار لخلق وظائف أكثر وأفضل"، مشيرا إلى أن البطالة لا تزال عند مستويات مقلقة.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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