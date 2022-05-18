تعتزم قطر، أكبر دولة مصدرة للغار الطبيعي المسال في العالم، استثمار 5 مليار دولار في مختلف القطاعات في إسبانيا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتأتي تصريحات الوزير على هامش زيارة أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني إسبانيا احتفالاً بمرور خمسين عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ولم يذكر الشيخ محمد تفاصيل حول الاستثمارات فيما نقلت وكالة رويترز تصريحات أدلى بها أمير قطر في عشاء في مدريد يوم الثلاثاء أن هذا المبلغ يعكس ثقة قطر في قوة الاقتصاد الإسباني.

يبلغ حجم استثمارات قطر في إسبانيا نحو 21 مليار يورو (22 مليار دولار) ويعد جهاز قطر للاستثمار ثاني أكبر مساهم في البورصة الإسبانية، بحسب قنا.

ومن المتوقع أن يوقع أمير قطر على اتفاق ثنائي مع إسبانيا للاستثمار في مشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي للتعافي من كوفيد، بحسب رويترز التي لفتت الى ان الاتفاق هو الأول من نوعه بين دولتين احداهما عضو في الاتحاد فيما الطرف الآخر من خارجه.

وصرحت مصادر الى رويترز أن الاستثمارات المرتقبة تتمحور غالبيتها حول مشاريع الاستدامة والرقمنة.

وتسعى إسبانيا، وفقاً لرويترز الى بناء مركز للطاقة الى جانب موانئ استيراد وتصدير الغاز الطبيعي المسال وهو ما سيساعدها على تنمية دورها في مجال امدادات الغاز الى الدول الأوروبية الأخرى ضمن خطة الاتحاد الأوروبي الرامية الى تقليل الاعتماد على الغاز من روسيا بعد حربها على أوكرانيا.

وتعد قطر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي لإسبانيا، بحسب تقرير قنا وتوفر ما يصل إلى 12 بالمئة من إجمالي الواردات الإسبانية من الغاز.

وتسعى قطر الى زيادة طاقتها الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال الى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027 من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحالي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصلrim.shamseddine@lseg.com)

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