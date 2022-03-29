قال مجلس الوزراء المصري، في بيان يوم الثلاثاء، إن مصر وقطر اتفقتا على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر بقمية 5 مليار دولار في الفترة القبلة.



وأضاف المجلس أن الاتفاقات أتت أثناء اجتماع جمع رئيس الوزراء المصري ووزير المالية ووزيرة التخطيط مع كل من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية القطريين.



يأتي الإعلان عن الاستثمارات بعدما قرر البلدين يوم الاثنين تشكيل لجنة وزارية عليا لتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.



(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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