أبرمت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين السعوديين اتفاقيات مع 5 مؤسسات عالمية ليصبحوا متعاملين أوليين بأدوات الدين الحكومي المحلية، لتنضم بذلك للخمس متعاملين المحليين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الاثنين.

والمؤسسات العالمية الخمسة هي: "بي إن بي باريبا"، ومجموعة سيتي المصرفية، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان وبنك ستاندرد تشارترد، وفق الوكالة.

وسوف تنضم هي المؤسسات الخمسة بذلك إلى المؤسسات المالية المحلية التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي.

ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المُقدمة من المستثمرين للاكتتاب في أدوات الدين الحكومي المحلي وتقديمها بشكل شهري إلى المركز الوطني لإدارة الدين وفق جدول محدد.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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