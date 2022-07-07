حققت الميزانية العامة لسلطنة عٌمان فائض أولي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بدعم ارتفاع الإيرادات العامة مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع متوسط أسعار النفط إلى نحو 82 دولار للبرميل، كما ارتفع متوسط إنتاج عٌمان من النفط إلى أكثر من مليون برميل يوميا، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وحققت الميزانية العامة بنهاية مايو 2022 فائض بنحو 631 مليون ريال عُماني (1.6 مليار دولار) مقابل عجز قدره 890 مليون ريال (2.3 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق الوكالة.

وسجلت عٌمان هذا الفائض بفعل ارتفاع الإيرادات لتتخطى الإنفاق، إذ ارتفعت الإيرادات العامة في الفترة من يناير إلى مايو 2022 بنسبة 49.9% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 5.3 مليار ريال (13.8 مليار دولار).

وارتفع أيضا إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة نفسها بنسبة 5.7% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 4.7 مليار ريال (12.2 مليار دولار) بسبب ارتفاع المصروفات الجارية والإنمائية.

وجاء ارتفاع الإنفاق أيضا نتيجة زيادة دعم الحكومة للمنتجات النفطية بنحو 219 مليون ريال (569.6 مليون دولار) ودعم السلع الغذائية الأساسية بنحو 11 مليون ريال (28.6 مليون دولار) إلى جانب ارتفاع نفقات أخرى، وفقا للوكالة.



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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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