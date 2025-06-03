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أذون خزانة

باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 485.5 مليون دولار لمدة عام، بعائد 4.25% وفق بيانات المركزي.

وهي أعلى من القيمة التي كان يستهدف المركزي بيعها وهي 450 مليون دولار.

ويُستحق الثلاثاء، إصدار بقيمة 500.6 مليون دولار، باعه المركزي قبل نحو عام بعائد 5.149%.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الثلاثاء الصباحية، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4715 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4041 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5389 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

وبلغ سعر الدولار الرسمي نحو 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين قبل أن يشهد تراجعات.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.58 جنيه للشراء و50.42 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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