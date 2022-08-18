حققت موازنة قطر في النصف الأول من العام الجاري فائض بـ 47.3 مليار ريال قطري (نحو 13 مليار دولار)، مقارنة مع فائض بلغ 4 مليار ريال (نحو 1.1 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بدعم من إيرادات النفط والغاز.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية يوم الخميس عن بيانات لوزارة المالية، فقد بلغ إجمالي إيرادات قطر خلال النصف الأول من العام الجاري 150.7 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات 103.4 مليار ريال.

وقفزت إيرادات قطاع النفط والغاز بقطر خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 117.6 مليار ريال، مقارنة بـ 70.4 مليار ريال في النصف الأول من 2021، بزيادة بنسبة 67%.

وارتفعت أسعار النفط عالميا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير الماضي إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات طويلة.

وحققت دول خليجية نفطية أخرى وهي البحرين والسعودية وسلطنة عُمان أيضا فوائض مالية في النصف الأول من العام الجاري بفضل زيادة إيرادات النفط بعد ارتفاع أسعاره.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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