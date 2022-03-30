قال الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، إنه سيقرض تونس 450 مليون يورو (500 مليون دولار) لدعم ميزانيتها، وإنه مستعد لضخ استثمارات بقيمة 4 مليار يورو (4.4 مليار دولار) في السنوات المقبلة.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، أثناء زيارة لتونس الثلاثاء بحسب رويترز، إن الأموال سيجري إرسالها بحلول أبريل، وتشمل 300 مليون يورو (333.6 مليون دولار) جرى تخصيصها العام الماضي.

يأتي القرض بينما تسعى تونس، التي تعاني أحد أسوأ أزماتها المالية، للحصول على قرض من صندوق النقد بحوالي 4 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات تتضمن تجميد الأجور والتوظيف في القطاع العام لخمس سنوات وخفض الدعم.

ووافق البنك الدولي، يوم الثلاثاء أيضا، على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار لتونس لتمويل مشروع يهدف إلى مساعدة أكثر من 900 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في تونس لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.



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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)