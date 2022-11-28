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أظهرت البيانات الأولية لوزارة التخطيط المصرية نمو الاقتصاد المصري 4.4% خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 الذي بدأ في يوليو 2022، بحسب بيان نشرته صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك مساء الاثنين.

وجاء في البيان، أن اقتصاد البلاد حقق نمو خلال تلك الفترة "رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس "كورونا"، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية".

القطاعات الأكثر مساهمة في النمو

(بحسب البيان)

كانت أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي هي:



الزراعة: 0.7%

تجارة الجملة والتجزئة: 0.6%

المطاعم والفنادق: 0.5%

التشييد والبناء: 0.4%

الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال: 0.4%

الخدمات الاجتماعية: 0.4%

الاتصالات والمعلومات: 0.4%

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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