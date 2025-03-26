تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

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نمو الناتج المحلي الإجمالي

حقق الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمو بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2025-2024، وفق بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأربعاء. يبدأ العام المالي في يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.

ووفق البيان، فإن "السياسات التصحيحية المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة وخفض الاستثمارات العامة رسخت استقرار الاقتصاد الكلي وعززت تعافي النمو،" بدعم أداء قوي للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات السياحة والاتصالات.

وتوقعت الوزارة آفاق مُستقبلية إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

أسعار الذهب

خلال التعاملات الصباحية الأربعاء، ارتفع سعر الذهب في مصر مقارنة بالإغلاق السابق، وزاد سعر الجرام بنحو 5 جنيه.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4285 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4897 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وتشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات على خلفية القفزة في أسعار الذهب عالميا مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع توقعات بأن يصل سعر الذهب عالميا إلى 3500 دولار للأونصة خلال العام.

أسعار الدولار

بلغ سعر الدولار في البنوك نحو 50.52 للشراء و50.62 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.29 للشراء، و51.14 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

مجمع صناعي باستثمارات ضخمة

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد إنشاء مجمع شين فينج Xin Feng المتكامل للصناعات المعدنية، حيث ستنشئ شركة شين فينج مصر للصلب 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة.

ووفق بيان حكومي، فمن المقرر تنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، بإجمالي استثمارات 1.65 مليار دولار، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.

تتضمن المرحلة الأولى 4 مصانع، هي: مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، مشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، مشروع مثبتات قياسية (مسامير – صواميل) بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن. على أن يكون بداية التشغيل للمشروعات الثلاثة الأولى بداية عام 2027.

في حين تتضمن المرحلة الثانية من المُجمع 5 مصانع، وهي: مشروع قطع غيار الآلات بإنتاج سنوي 200 ألف طن، مشروع طنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، مشروع الهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، مشروع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم بإنتاج سنوي 20 ألف طن، ومشروع الصلب المُدرفل على البارد بإنتاج سنوي 2 مليون طن.

كما تتضمن مركز الخدمة الشامل "البحث والتطوير"، ومركز الصيانة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، على أن يكون التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، والتشغيل التجريبي لمشروع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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