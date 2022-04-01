تدرس وزارة المالية المصرية، رفع سعر البترول في موازنة العام المالي المقبل بنسبة تتراوح بين 33 إلى 41% مقارنة بموازنة العام المالي الجاري.

وقال نائب وزير المالية أحمد كجوك، في تصريحات لسي ان بي سي عربية، يوم الجمعة، إن الوزارة تدرس تحديد سعر البترول بين 80 و85 دولار للبرميل في موازنة السنة المالية المقبلة 2022-2023 التي تبدأ يوليو القادم.

وكانت مصر اعتمدت سعر برميل النفط خلال العام المالي الجاري عند 60 دولار للبرميل، لكن الأسعار العالمية قفزت إلى مستويات قياسية خلال مارس الماضي.

وتستورد مصر نحو 100 مليون برميل نفط في السنة، وفقا لتصريحات لرئيس الوزراء نهاية الشهر الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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