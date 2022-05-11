أصدرت الإمارات سندات بقيمة 1.5 مليار درهم (408.43 مليون دولار) في الطرح الأول لسندات خزانة اتحادية في العطاء الذي تم تغطيته 6.3 مرة بقيمة 9.4 مليار درهم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء وام، وكالة الأنباء الرسمية.

ويتكون الاصدار بالتساوي من شريحتين أجل عامين و3 أعوام.

وبلغ معدل الفائدة للسندات لأجل عامين 3.01%، بزيادة 28 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأمريكية للأجل نفسه.

بينما كان معدل الفائدة للسندات لأجل 3 أعوام 3.24% بزيادة 29 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 سنوات.

هذا وقد قال مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية، أن برنامج إصدار سندات الخزينة المحلية سيتبعه قريباً إدراج في بورصة ناسداك دبي.

ما الهدف من السندات؟

تستهدف الدولة إصدار سندات خزينة بقيمة 9 مليارات درهم ضمن برنامجها لعام 2022، عبر مجموعة من المزادات الدورية، وفق خطة الاصدارات المقترحة.

وتعمل سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام بشكل مبدئي، وسيلها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.

قال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن نجاح الاصدار الاول لسندات الخزينة الاتحادية يؤدي لخلق بدائل استثمارية مقومة بالدرهم الإماراتي للمستثمرين.

(إعداد: أماني رضوان ،تحرير: أدم مكاري، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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