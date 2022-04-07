وقعت تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير يوم الأربعاء، اتفاقية قرض بقيمة 400 مليون دولار.

وذكرت وكالة تونس للأنباء الرسمية، أن القرض سيوجه لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كورونا، حيث يهدف لتمويل ودعم الفئات الضعيفة والأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود أمام تداعيات الجائحة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، بلغ إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بكورونا 1.37 مليون حالة، منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في شهر مارس 2020، وحتى يوم الثلاثاء، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 28.4 ألف حالة وفاة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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