أنهت العقود الآجلة للجنيه المصري - أجل 12 شهر - تعاملات الأسبوع تحت مستوى 40 جنيه للدولار، لليوم الثالث على التوالي، بعد أن ظلت فوق هذا المستوى لأكثر من شهرين ونصف.

وبنهاية تعاملات الجمعة، وصلت العقود الآجلة لمستوى 39.98 جنيه للدولار، بحسب بيانات السوق.

يأتي هذا عقب تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم 14 يونيو، شكك فيها في جدوى تحرير سعر الصرف الرسمي، وتحدث عن صعوبة تحمل المصريين لخفض جديد في سعر الجنيه لما قد يسببه ذلك من ارتفاع في الأسعار.

كانت العقود الآجلة بلغت مستويات قياسية مع زيادة الضغوط على مصر ومطالبات دولية للحكومة بضرورة خفض الجنيه وجذب تدفقات دولارية من بيع أصول، ووصلت العقود الآجلة إلى مستوى 40 جنيه نهاية مارس الماضي، قبل أن ترتفع لأعلى مستوى تاريخي عند 44.45 جنيه في 25 أبريل الماضي.

ولا تزال مصر تنتظر المراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي وقعته في ديسمبر الماضي للحصول على تمويل بقيمة 3 مليار دولار، لم تحصل منه سوى على شريحة واحدة، بينما تبقى الشريحة الثانية رهن المراجعة التي كان مقرر لها منتصف مارس الماضي.

ويطالب الصندوق مصر، بتطبيق سعر صرف مرن وإفساح المجال للقطاع الخاص، لكن السلطات ترى أنها تطبق سعر صرف مرن للدولار بعد أن سمحت بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 50%.

ويتداول الدولار حاليا بالسوق المحلي الرسمي عند مستوى 30.95 جنيه للدولار الواحد، بينما يصل سعره في السوق الموازية إلى نحو 40 جنيه.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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