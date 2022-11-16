ارتفع التضخم في إنجلترا إلى أعلى مستوى في ما يزيد عن 40 عام خلال أكتوبر الماضي إذ وصل إلى 11.1% على أساس سنوي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني.

وارتفع التضخم على أساس سنوي مدفوعا بالزيادة في تكلفة الطاقة محليا، وكذلك أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية، والتي حد منها انخفاض أسعار السيارات المستعملة.

وعلى أساس شهري ارتفع التضخم، 2% وهي النسبة نفسها التي سجلها التضخم السنوي في يوليو 2021، أي أن الأسعار زادت ما بين أكتوبر وسبتمبر بقدر الزيادة التي زادتها في عام كامل بين يوليو 2020 ويوليو 2021.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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