انهارت 4 صوامع لتخزين القمح والحبوب في الجزء الشمالي بمرفأ بيروت في لبنان، يوم الخميس، بعد بضعة أيام من انهيار سابق لجزء بالصوامع، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وتسبب الانهيار في تصاعد الغبار والأدخنة، التي قالت الوكالة إنها تتحرك إلى داخل بيروت.

ولم تورد الوكالة أي أنباء عن وقوع ضحايا جراء الانهيار.

ويوم الأحد الماضي انهار جزء من الصوامع بعد اندلاع حريق به لما يقارب الثلاثة أسابيع، نتيجة تخمر الحبوب المخزنة بالصوامع.

ويتزامن انهيار الصوامع يوم الخميس مع الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.

وكانت الحكومة اللبنانية أصدرت قرار هدم لإزالة الصوامع في أبريل الماضي، لكن تم تعليقه بعد أن اعترضت أسر ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذين رغبوا في الحفاظ عليها كشاهد على الانفجار، بحسب فرانس برس.

وحدث انفجار مرفأ بيروت نتيجة تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، وخلف وراءه خسائر قدرها البنك الدولي بـ8 مليارات دولار.

للمزيد: انهيار جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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