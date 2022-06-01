أعلنت مصر الأربعاء عن الشركات الفائزة فى الجولة الثانية للبحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية، وهى نتيجة المزايدة العالمية التي طرحتها مصر في 2020.

وذكر بيان الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إنه تم إسناد 8 مناطق إلى 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية.

وقالت الهيئة على موقعها أن شركة أخ جولد الإنجليزية فازت بقطاعين، وفازت شركة لوتس جولد الكندية بـ 3 قطاعات، وفازت شركة إنك ريسورسز المصرية بقطاع، وفازت شركة مارين لوجيستك الإنجليزية بقطاعين.

وكانت الجولة الأولى بالمزايدة أسفرت عن إسناد 82 منطقة بالصحراء الشرقية إلى 11 شركة مصرية وعالمية، وفقا للبيان.

وتشير التوقعات إلى وجود قرابة 270 منطقة غنية بالذهب فى مصر، وقال وزير البترول المصرى فى تصريحات سابقة أن الوزارة تستهدف الوصول بإسهامات قطاع التعدين فى الناتج القومى إلى 7 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد حسن ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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