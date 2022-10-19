قرر المغرب تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أنشئ سنة 2020، في إطار خطة حكومية للإنعاش الاقتصادي هدفها دعم استثمارات المملكة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

قال الديوان الملكي، في بيان له، إنه تقرر "تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار...وتعيين محمد بنشعبون على رأسه"، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت أمس الثلاثاء برئاسة الملك محمد السادس.

ويهدف هذا الصندوق "لإضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي"، حسب نفس البيان.

وفي نوفمبر 2020، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار" الذي تقدم به بنشعبون عندما كان على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، وتم تحديد رأس مال الصندوق الأولي في حدود 15 مليار درهم مغربي (1.63 مليار دولار).

ومحمد بنشعبون، من مواليد 12 نوفمبر 1961، وهو سياسي واقتصادي، عين في 10 أكتوبر 2019 وزيرا للاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في حكومة العثماني الثانية وحاليا يشغل منصب سفير المغرب بباريس خلفا لـ شكيب بنموسى.

ويهدف المغرب من خلال تفعيل عمل الصندوق الاستثماري إلى المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها في إطار الشراكات بين القطاعي الخاص والعام على غرار قطاعات عدة من بينها السياحة والفلاحة والبنيات التحتية والصناعة.

ولم يذكر البلاغ الملكي حجم ميزانية الصندوق، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أنها قد تبلغ حوالي 45 مليار درهم (4 مليارات دولار)، ثلثها من ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بـ 56% حيث بلغت 3.86 مليارات درهم (350 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2022، من 2.42 مليار درهم في نفس الفترة من 2021، وفق أرقام نشرها مكتب الصرف المغربي (حكومي).

وتتوقع الحكومة المغربية بلوغ نسبة نمو في حدود 4% سنة 2023 ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز في الميزانية في حدود 4.5% من الناتج الداخلي الخام، حسب بيان الديوان الملكي الذي نشر مساء أمس.



(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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