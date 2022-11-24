تعتزم الشركة العالمية القابضة، وهي أكبر شركة مدرجة بالإمارات، بيع 20% من وحدتها للتكنولوجيا في طرح عام أولي في الربع الثالث من العام المقبل، بحسب ما قاله رئيسها التنفيذي سيد بصر شعيب لوكالة رويترز يوم الخميس.

وقدر شعيب أن شركة التكنولوجيا التابعة للعالمية القابضة "انترناشونال تكنولوجي هولدنج" من المتوقع أن تجلب نصف مليار درهم إماراتي (136 مليون دولار)، وأن تبلغ أصولها مليار دولار بحلول الربع الثاني.

وقال إن العالمية القابضة تأمل أيضا في أن تجمع ما يزيد عن مليار دولار من طرح "بيور هيلث" في الربع الأول من العام المقبل، وهو طرح مؤجل من العام الحالي.



ووفق رويترز، فإن ما يعطل طرح بيور هيلث -التي كان لها دور كبير في إجراء مسوحات كورونا- هو أن اندماجها مع مجموعة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أخذ وقت أكبر من المتوقع.

وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لرويترز، فإن العالمية القابضة نفذت 4 طروحات العام الحالي وتستهدف عدد مماثل في 2023.

ونفذت الشركة العالمية القابضة -التي بلغت قيمتها السوقية 648 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022 وفق بيان لها- استحواذات بقيمة إجمالية تجاوزت 13.5 مليار درهم في الربع الثالث، وتخطط لزيادة بنحو 70% على الصعيد العالمية خلال العام المقبل، وفق الوكالة.

وحول تمويل تلك الاستحواذات قال شعيب إن هناك مفاوضات مع بنوك عالمية للحصول على تمويل لعمليات الشراء المخطط لها في 2023.

وكشف أن الشركة العالمية القابضة تدرس فرصتين استثماريتين في الهند بقيمة تتجاوز ملياري دولار لكل منهما، وقد تعلن عن استحواذين في السوق العالمي، وكذلك الاستحواذ على شركة ضيافة مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية قبل نهاية 2022.

والعالمية القابضة هي شركة إماراتية قابضة تأسست عام 1998 كجزء من مبادرة لتنوع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات، وهي مدرجة في سوق أبوظبي، وتضم أكثر من 100 كيان، وتعمل في مختلف القطاعات منها: العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيع بالتجزئة والترفيه، بحسب موقعها الإلكتروني.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا