تراجع عجز الميزان التجاري في مصر خلال شهر مارس الماضي بنسبة 39.7% على أساس سنوي، ليسجل 2.26 مليار دولار خلال مارس 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء.

وعجز الميزان التجاري هو الفارق بين قيمة الصادرات والواردات.

وارتفعت الصادرات خلال شهر مارس الماضي بنسبة 44.1% مسجلة 5.48 مليار دولار، مقابل 3.81 مليار دولار في نفس الشهر من 2021، بدعم زيادة قيمة صادرات المنتجات البترولية بنحو 128.6%، والبترول الخام بنحو 74%، والأسمدة بنحو 90.8%، وفق بيانات جهاز الإحصاء.

وارتفعت قيمة الواردات خلال مارس الماضي بنسبة 2.6% لتبلغ 7.74 مليار دولار مقابل 7.55 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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