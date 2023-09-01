

زاد معدل البطالة في أمريكا خلال أغسطس الماضي إلى 3.8% مقارنة بـ 3.5% في يوليو، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادر يوم الجمعة.



وأضاف الاقتصاد الأمريكي 187 ألف وظيفة جديدة خلال أغسطس، من الوظائف غير الزراعية. وجاءت الوظائف الجديدة، في قطاعات الرعاية الصحية، والترفيه والضيافة والمساعدة الاجتماعية والبناء.



ولا يغطي المؤشر الوظائف الزراعية في الولايات المتحدة.



وارتفع عدد العاطلين عن العمل خلال أغسطس إلى 6.36 مليون عاطل، مقارنة بـ 5.84 مليون عاطل في يوليو.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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