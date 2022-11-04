عاد معدل البطالة في أمريكا للزيادة في أكتوبر ليسجل 3.7% مقارنة بـ 3.5% في سبتمبر، ليرتفع لنفس مستوى أغسطس، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الجمعة.



وانخفض عدد الوظائف الجديدة التي خلقها الاقتصاد الأمريكي في أكتوبر إلى 261 ألف وظيفة من 263 ألف وظيفة في سبتمبر.



وارتفع عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة من 5.8 ملايين في سبتمبر إلى 6.1 مليون في أكتوبر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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