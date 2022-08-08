* تم التحديث بإنفوجراف

سجلت ميزانية الإمارات فائض قدره 36.4 مليار درهم إماراتي (9.9 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2022، مقابل فائض بنحو 15.9 مليار درهم (4.3 مليار دولار) خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وبحسب إحصاءات المالية العامة الصادرة عن وزارة المالية الإماراتية يوم الاثنين، فقد ارتفعت إيرادات الإمارات خلال الربع الأول من العام إلى نحو 123.8 مليار درهم (33.7 مليار دولار)، مقابل نحو 89 مليار درهم (24 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2021.

وزادت مصروفات الإمارات في الربع الأول من العام إلى 87.4 مليار درهم (23.8 مليار دولار) مقابل 73.1 مليار درهم (19.9 مليار دولار) خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وتُعد الإمارات من أكبر الدولة المُصدرة للنفط الذي ارتفعت أسعاره خلال الشهور الماضية إلى مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل على إثر العقوبات على روسيا أحد أكبر المنتجين في العالم بعد غزوها أوكرانيا.

كان بند السلع والخدمات هو الأكبر في نفقات الحكومة الإماراتية في الربع الأول من العام إذ بلغ 30.9 مليار درهم (8.4 مليار دولار)، يليه تعويضات العاملين بنحو 28.7 مليار درهم (7.8 مليار دولار).



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا