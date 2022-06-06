(تم تصحيح عدد شهور غطاء رصيد الاحتياطي)

تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 35.5 مليار دولار في مايو مقابل 37.12 مليار دولار في أبريل الماضي.

وقال البنك المركزي في بيان إن الانخفاض يرجع إلى سداد ملياري دولار التزامات خارجية بينها مدفوعات فوائد كوبون لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، ومدفوعات مستحقة لصندوق النقد الدولي ومستحقات أخرى.

وذكر المركزي أن تلك الاستخدامات تأتي في سياق متوقع ومعتاد، إن رصيد الاحتياطيات الدولية يغطي أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية.

(إعداد: فريق التحرير: للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا