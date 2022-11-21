ارتفعت عائدات تونس -ثالث مُصدر عالمي لزيت الزيتون- من صادرات زيت الزيتون بـ 35.4% خلال موسم 2021-2022 مقارنة بالموسم السابق له، لتبلغ 2.2 مليار دينار تونسي (نحو 700 مليون دولار)، حسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن بيانات المرصد الوطني للفلاحة.

ويأتي ارتفاع إيرادات تصدير زيت الزيتون على الرغم من تراجع الكميات المصدرة بنسبة 2.5%، حسب المرصد.

وقال المرصد: "تم تصدير نحو 205.8 ألف طن من زيت الزيتون خلال موسم 2021-2022 مقابل 211 ألف طن من زيت الزيتون خلال موسم 2020-2021".

وتأمل تونس في تعزيز صادراتها من زيت الزيتون لتقليص العجز التجاري القياسي الذي بلغ 21.3 مليار دينار (6.7 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022.



(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا