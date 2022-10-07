انخفض معدل البطالة في أمريكا في سبتمبر الماضي إلى 3.5% من 3.7% في أغسطس، ومن 4.7% في سبتمبر 2021 ليعود لمستوى يوليو، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الجمعة.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة إلى 5.8 ملايين في سبتمبر.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي في سبتمبر 263 ألف وظيفة - بدون احتساب الوظائف المتعلقة بالزراعة - مع مكاسب وظيفية ملحوظة في وظائف الترفيه والضيافة والرعاية الصحية.

وبلغ متوسط نمو الوظائف 420 ألف وظيفة شهريا، حتى الآن في عام 2022، مقارنة بـ 562 ألف شهريا في عام 2021.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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