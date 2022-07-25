اعتمدت شراكة صناعية أطلقتها مصر والإمارات والأردن وانضمت إليها البحرين، استثمارات مبدئية بنحو 3.4 مليار دولار في مشروعات ستركز على قطاعات تشمل الزراعة والأغذية كمرحلة أولى.

وبحثت اللجنة التنفيذية للشراكة – في اجتماعها الثاني الذي استضافته القاهرة - 87 مقترح لمشاريع في القطاعات المستهدفة للتعاون من بينها تأهيل 12 مشروع لدراسة الجدوى الاقتصادية، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية يوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن المشروعات ستركز على "قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار".

وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع في كلمة نقلها البيان إن الشراكة "تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الصناعي...من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة".

وستستهدف الشراكة في الفترة المقبلة التي لم يحددها البيان قطاعات أخرى كالمعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.

وأعلنت دول المنطقة المنتجة للنفط كالسعودية والإمارات عن زيادة التصنيع محليا في إطار جهودها لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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