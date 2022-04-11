ارتفع مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أوضاع القطاع الخاص غير النفطي، الخاص بدبي من 54.1 نقطة في فبراير إلى 55.5 نقطة خلال شهر مارس الماضي، وهي أعلى قراءة له منذ يونيو 2019، ليعكس بذلك أقوى أداء للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في 33 شهر.

وبحسب تقرير المؤشر، الصادر يوم الاثنين، فقد ارتفع الإنتاج بمعدل ملحوظ في مارس، رافقه زيادة في الطلب من العملاء مرتبطة على الأغلب برفع تدابير الوقاية من كوفيد-19.

ويحاول المؤشر تتبع أوضاع القطاع الخاص غير النفطي من حيث 5 مؤشرات فرعية هي حجم الأعمال والمبيعات والصادرات وحالة التشغيل والتوظيف، ويشير المؤشر ككل إلى التوسع والنمو مقارنة بالشهر السابق إذا تجاوز 50، الانكماش إذا قل عن 50، والثبات عند 50 نقطة.

وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في S&P Global، التي تصدر المؤشر، في التقرير، إن قراءة المؤشر في مارس كانت "بمثابة ختام لربع سنة قوي أدى فيه تخفيف الإجراءات الوبائية ومعرض إكسبو 2020 إلى زيادة النشاط الاقتصادي والطلب على السياحة".

وأضاف أن نمو الإنتاج في قطاعات السفر والسياحة البناء تسارع إلى أعلى مستوياته منذ شهر يونيو 2019، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه "كان للارتفاع العالمي في أسعار السلع بسبب الحرب في أوكرانيا تأثير على شركات دبي في مارس، حيث ارتفعت التكاليف بأسرع معدل في ثلاثة أشهر".





(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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