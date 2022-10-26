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قرر مجلس الوزراء المصري، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الأربعاء، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه (152.2 دولار) من 2700 جنيه (نحو 137 دولار) ضمن حزمة حماية اجتماعية للمواطنين كلف بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة سي بي سي إكسترا الفضائية، أن الحكومة أقرت أيضاً علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنه تم التوافق كذلك على توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل.

وتابع أنه سيتم أيضاً وضع آلية لصرف دعم مالي على الأقل حتى 30 يونيو المقبل للعمالة في الشركات التي تعثرت بسبب الأزمة الراهنة، شريطة عدم تسريح تلك الشركات لهذه العمالة.

شملت القرارات تمديد العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 بدلا من انتهائه في 31 ديسمبر 2022.

كما قررت الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في العام.

وقال رئيس الوزراء إن إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة ستُكلف الدولة 67 مليار جنيه سنويا.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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