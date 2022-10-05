انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في سبتمبر لأول مرة في 3 أشهر ، مع عودة تكاليف الإنتاج للارتفاع بشكل طفيف، لكنه ظل عند ثاني أعلى مستوى منذ يونيو 2019.

وهبط مؤشر مديري المشتريات للإمارات الصادر عن S&P Global الأربعاء، إلى 56.1 نقطة في سبتمبر مقابل 56.7 نقطة في أغسطس حينما سجل أعلى مستوى في 3 سنوات.

أدى ارتفاع أسعار المشتريات بشكل أساسي، وزيادة تكلفة الأجور إلى زيادة نفقات الشركات، فيما ساهم انخفاض النفط والسلع الأخرى في إبقاء تضخم التكلفة منخفضا، وفقا للتقرير.

ويشير التقرير إلى أن النمو القوي في الأعمال الجديدة استمر في دفع الإنتاج والتوظيف في سبتمبر بالرغم من انخفاض معدل نمو الطلبات الجديدة بشكل طفيف عن مستوى أغسطس الأعلى في 9 أشهر.

كما ساهم إبقاء الأسعار في متناول العملاء على زيادة مبيعات غالبية الشركات، مع تحسن ظروف السوق، كما زادت المبيعات الواردة من الخارج بشكل متواضع.

ووفقا للتقرير، شجع ارتفاع الطلب الشركات على زيادة نشاطها التجاري بشكل حاد، رغم تباطؤ معدل التوسع عن مستوى أغسطس الذي كان الأعلى في 38 شهر.



وارتفع مخزون المشتريات بقوة وبأسرع وتيرة منذ أغسطس 2020، كما ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج إلى أقصى حد خلال ما يزيد عن 3 سنوات، حيث سعت الشركات إلى زيادة مخزون المواد الخام مع توقعات لاستمرار قوة الطلبات الجديدة.

وتحسنت توقعات الإنتاج للمرة الأولى منذ يونيو، لكنها ظلت أضعف بكثير من الاتجاه طويل المدى.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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