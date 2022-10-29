أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، منح كل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر رخصة ذهبية لمدة 3 أشهر.

وخلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي حضره الرئيس ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يوم السبت، طالب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصري بمنح رخصة ذهبية للمستثمرين وقال "بقول لحضرتك يعني لو رخصة ذهبية للكل يافندم ويشتغل فورا وبدون الاقرارات يعني يبقا..." ليرد عليه السيسي:"احنا هندي الرخصة دي كده لكل المتقدمين لمدة 3 شهور ونشوف".

ما هي الرخصة الذهبية وما الجديد؟

(بحسب مركز خدمات المستثمرين الحكومي)

الرخصة الذهبية، هي موافقة واحدة - تكون نافذة بذاتها ولا تحتاج لأي إجراء آخر - وتمنح الموافقة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة بعض الحوافز.

ووفقا للقانون تعطى هذه الرخصة - في الأحوال العادية - للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وكذلك تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات يشارك فيها القطاع الخاص مع الدولة مثل المرافق العامة والبنية التحتية.

لكن قرار السيسي السبت، يعني أنه استثناءا لهذا القانون يمكن لأي مشروع الحصول على هذه الموافقة، حال التقديم خلال 3 شهور.

تفاصيل أكثر

"على كل حال، 3 شهور الرخصة الذهبية لكل من يتقدم، انا مش هحددها برقم دكتور مصطفى (رئيس الوزراء) ولكن أرجو أن احنا نبذل جهد شوية مع المستثمرين إن احنا ننفذ الالتزام لمدة 3 أشهر ونراجع،" حسب السيسي.

وأشار الرئيس إلى أنه بعد انتهاء ال3 أشهر سيتم تقييم حجم الإقبال من المستثمرين، ودراسة إمكانية مد هذا القرار ل 3 شهور أخرى أو العودة للعمل بالنظام القديم.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتحتاج لضخ أموال بالعملة الصعبة بعد هروبها في أعقاب الأزمة وزيادة أسعار الفائدة عالميا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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