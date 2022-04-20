

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال 2021 بنسبة 3% بدعم من نمو النشاط النفطي وبشكل خاص أنشطة النفط الخام.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 34.7 مليار ريال عماني (90 مليار دولار) مقابل 33.7 مليار ريال (87.6 مليار دولار) وفق بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نقلتها الوكالة الرسمية يوم الأربعاء.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العماني خلال العام الجاري بنسبة 5.6% وبنسبة 2.7% العام المقبل.

وأرجعت الوكالة، نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، لارتفاع القيمة المضافة لأنشطة النفط بنسبة 4.1% خلال العام لتسجل 11.3 مليار ريال (29.4 مليار د ولار).

وساهم نشاط النفط الخام بالنصيب الأكبر والذي ارتفع بنسبة 3.2% ليسجل 9.6 مليار ريال، فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.1% لتبلغ 1.7 مليار ريال بنهاية العام.

وكانت السلطنة قد اعتمدت متوسط سعر النفط عند 45 دولار للبرميل في ميزانية 2021، فيما رفعت السعر المتوقع في موزانة 2022 إلى 50 دولار للبرميل.

ووصل المتوسط السنوي لخام البترول برنت إلى 71 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى في آخر 3 سنوات، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو يزيد في الوقت الحالي على 100 دولار.

وارتفع إجمالي الأنشطة غير النفطية بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة 2.2% إلى 24.4 مليار ريال، بحسب الوكالة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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