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ارتفع معدل التضخم السنوي في الصين إلى أعلى مستوى في 29 شهر، وسجل في سبتمبر 2.8% كما هو متوقع، وفق ما نقلته رويترز عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين الجمعة.
كان التضخم السنوي في الصين سجل 2.5% في أغسطس، قبل أن يتسارع بأعلى معدل منذ أبريل 2020 في سبتمبر، حسب الوكالة.
جاء ارتفاع التضخم في سبتمبر، مدفوعا بزيادة أسعار لحم الخنزير، لكن التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - تباطأ إلى 0.6% في سبتمبر من 0.8% في أغسطس.
ويواجه الاقتصاد الصيني - رغم التضخم - ضعف الاستهلاك وسط قيود COVID.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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