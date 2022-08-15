حقق الاقتصاد التونسي نمو بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري بدعم من نمو قطاع الخدمات، وفق ما أظهرته بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة يوم الاثنين.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء، يعد هذا أعلى معدل نمو ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من عام 2021.

ونما قطاع خدمات الفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 42.5% في الربع الثاني من العام الجاري، كما حقق قطاع خدمات النقل نمو بـ 19%.

وأظهرت بيانات منفصلة أصدرها معهد الإحصاء يوم الاثنين أيضا أن العجز التجاري لتونس اتسع إلى 13.7 مليار دينار تونسي (نحو 4.35 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 مقابل 8.7 مليار دينار (2.76 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2021.

وتتفاوض تونس، التي تعاني من ضغوط مالية ووضع اقتصادي صعب، مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ 4 مليار دولار، وتتوقع الدولة أن يشكل الدين العام لديها في عام 2022 نحو 82.6 % من الناتج الإجمالي المحلي.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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