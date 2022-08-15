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ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية 2.7% في يوليو 2022، مدفوعا بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات والنقل، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الاثنين.
ووفقا لبيانات الهيئة، سجل التضخم السنوي أعلى معدل له في سنة أي منذ يوليو 2021.
وارتفع قسم الأغذية والمشروبات في يوليو بنسبة 3.9% وقسم النقل 3.6% متأثرا بارتفاع أسعار السيارات 4.2%.
وارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.5%.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)
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