ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية 2.7% في يوليو 2022، مدفوعا بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات والنقل، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الاثنين.

المصدر: موقع الهيئة العامة للإحصاء السعودية

ووفقا لبيانات الهيئة، سجل التضخم السنوي أعلى معدل له في سنة أي منذ يوليو 2021.

وارتفع قسم الأغذية والمشروبات في يوليو بنسبة 3.9% وقسم النقل 3.6% متأثرا بارتفاع أسعار السيارات 4.2%.

وارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.5%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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