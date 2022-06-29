قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس إن الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن ارتفع خلال الربع الأول بنسبة 269% على أساس سنوي، ليبلغ 266.9 مليون دينار أردني (376.4 مليون دولار).

وأضاف الشركس، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) يوم الأربعاء، أن هذه التدفقات تشكل حوالي 47% من التدفق المتوقع للاستثمار الأجنبي للعام ككل.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال العام الماضي 622 مليون دولار، بحسب تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ومقرها الكويت، وهي مملوكة لحكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية.

ويعتمد الأردن إلى حد كبير على الاستثمار الأجنبي لتعزيز احتياطاته من النقد الأجنبي، التي بلغت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 17.66 مليار دولار مقابل 18 مليار في نهاية ‭‭2021‬‬، وفق البنك المركزي الأردني ورويترز.

وأثرت تداعيات جائحة فيروس كورونا سلبا على تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأردن.

ويطمح الأردن لجذب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار (57.8 مليار دولار) خلال السنوات الـ 10 المقبلة لمضاعفة معدل النمو وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن استراتيجية للتنمية أعلنتها المملكة شهر يونيو الجاري، بحسب وكالة بترا الرسمية.



(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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