وقعت تونس ومجموعة البنك الدولي اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الخميس.

والاتفاق هو أول تجسيد لإطار العمل الجديد الذي وقعه البنك الدولي مع تونس هذا الشهر، بما يتيح للدولة المثقلة بالديون والتي تعاني من أزمة سيولة، مخصصات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنويا ولمدة 5 سنوات، لدعم خطة الحكومة لتوسيع الاقتصاد.

وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع - والذي سيربط بين شبكتي الكهرباء الإيطالية والتونسية من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميغاوات - بحوالي 850 مليون يورو (931.9 مليون دولار)، وفق الوكالة.

والمشروع ليس جديد حيث سبق وحصل على تمويلات من المُفوضية الأوروبية بنحو 307.6 مليون يورو ديسمبر الماضي.

ولا يزال اتفاق تونس مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر مُعلق، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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