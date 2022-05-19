ارتفع معدل التضخم في عمان خلال أبريل الماضي بنسبة 2.67% على أساس سنوي، بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية والتي ارتفعت 5.43% وفقا لبيانات النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الصادرة يوم الخميس.

وارتفعت أسعار الزيوت 14.9% والخضروات 9.8% واللحوم 7.7% خلال أبريل على أساس سنوي.

وسجل معدل التضخم الشهري في سلطنة عمان خلال أبريل زيادة ب 0.57% مقارنة بشهر مارس السابق له وفقا للنشرة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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