ارتفعت صادرات السعودية غير النفطية بنسبة 26.4% في يوليو الماضي على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، يوم الأربعاء، نمو الصادرات غير النفطية التي تشمل إعادة التصدير لتبلغ نحو 26.7 مليار ريال (7.12 مليار دولار) في يوليو مقابل 21.1 مليار ريال (5.62 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2021.

وساهمت زيادة الصادرات النفطية في السعودية بنسبة 68.9% خلال يوليو في ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية للمملكة بـ58.8% على أساس سنوي أما من حيث مساهمة الصادرات البترولية من إجمالي صادرات السعودية فقفزت بدورها إلى 81.1%.

وبلغت قيمة الصادرات السعودية في يوليو 140.8 مليار ريال (37.54 مليار دولار) مقابل 88.7 مليار ريال (23.65 مليار دولار) في يوليو 2021، بحسب بيانات تقرير التجارة الدولية لشهر يوليو الصادر عن الهيئة.

وبلغ إجمالي الواردات 55.1 مليار ريال (14.69 مليار دولار) في يوليو بارتفاع 18.3% على أساس سنوي وحقق الميزان التجاري فائض بقيمة 86 مليار ريال (22.93 مليار دولار).

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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