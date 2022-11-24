تعتزم السعودية استثمار 2.644 مليار ريال سعودي (نحو 705.1 مليون دولار) في تطوير جزيرة دارين وتاروت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الخميس.

وأقر ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة الأمير محمد بن سلمان تدشين مؤسسة لتطوير الجزيرة وخصص لها ميزانية الـ 2.644 مليار ريال، وهي ميزانية تقديرية.

وتقع الجزيرة على مساحة 32 كيلو متر مربع ويسكنها 120 ألف نسمة.



وستشمل خطة تطوير الجزيرة تطوير قلعة ومطار دارين كوجهات سياحية، بالإضافة إلى إنشاء عدد من الفنادق والنزل البيئية في المناطق الطبيعية، وكذلك إنشاء مسارات للمشاة، وأكبر غابة لأشجار المانجروف على ضفاف الخليج العربي.

ومن المتوقع أن تؤدي خطة التطوير إلى رفع مساهمة الجزيرة في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنويا، وزيادة عدد السياح إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030، وتوفير آلاف فرص العمل.

ويعود تاريخ جزيرة دارين وتاروت إلى أكثر من 5 آلاف سنة، وهي رابع أكبر جزيرة في الخليج العربي بعد قشم وبوبيان ومملكة البحرين، وتضم أكثر من 11 موقع تراثي، وميناء دارين هو من أقدم الموانئ في المنطقة.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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