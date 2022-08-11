تدرس مصر اقتراض 2.5 مليار دولار من بنوك إقليمية ودولية في ظل ضغوط اقتصادية تشهدها البلد، بحسب ما قالته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ يوم الخميس.

وقالت المصادر إن المحادثات أولية وقد لا تفضي إلى اتفاق، وإن بنكي "أبوظبي الأول" و"أبوظبي التجاري" يقودان ترتيب القرض.

يأتي هذا فيما، فيما نقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة المصرية قولهم إنهم ليس لديهم معلومات عن هذا الأمر.

وتوسعت مصر في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة من أجل تمويل الموازنة العامة وبعض مشروعات البنية التحتية، وهي تعاني في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات حرب أوكرانيا، ولجأت لصندوق النقد من جديد للحصول على دعم مالي.

ووصل الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 145.5 مليار دولار بنهاية 2021، بزيادة 8.45%، بحسب بيانات البنك الدولي.



(إعداد: فريق التحرير)