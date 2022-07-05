نما الاقتصاد القطري 2.5% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه انكمش 0.3% على أساس فصلي.

وبحسب بيانات هيئة التخطيط والإحصاء المنشورة على وكالة أنباء قطر الرسمية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 166 مليار ريال (46 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2022 مقابل 162 مليار ريال في نفس الفترة العام الماضي.

وتستفيد قطر، وهي من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، من ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري إلى 4.9% بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة، وفقا لتصريحات أدلى بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بمنتدى قطر الاقتصادي.

أما صندوق النقد الدولي فيتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري 3.4% العام الحالي من 1.5% في 2021.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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