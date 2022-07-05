ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في شهر أبريل الماضي بنسبة 24.4% على أساس سنوي، وفقا لبيان للبنك المركزي المصري يوم الثلاثاء.

وسجلت تحويلات المصـريين -أحد مصادر النقد الأجنبي للبلد- نحو 3.1 مليار دولار مقابل نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، فقد تراجعت التحويلات في أبريل بنسبة 7.2% مقارنة بشهر مارس السابق له الذي سجلت خلاله 3.3 مليار دولار.

وقال البنك المركزي إن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج ارتفع خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري (يناير-أبريل) بنسبة 7.7% على أساس سنوي، لتسجل نحو 11.1 مليار دولار مقابل نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي (2021).

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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