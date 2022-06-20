ارتفع معدل التضخم في عمان خلال مايو الماضي على أساس سنوي بنسبة 2.4% وفقا لبيانات النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الصادرة يوم الاثنين.

وأدت زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.97% في مايو إلى ارتفاع التضخم لكنه سجل قراءة أقل من أبريل عندما كان 2.67% على أساس سنوي.

وتراجع معدل التضخم على أساس شهري، مسجلا قراءة سالبة في مايو بنسبة -0.02% مقارنة بأبريل السابق له وفقا للنشرة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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