نما الاقتصاد التونسي 2.4% خلال الربع الأول من 2022 مقابل انكماش 1.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات معهد الاحصاء التونسي.

وكشف المعهد عن ارتفاع قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 3.3%.

وسجلت الخدمات وهي تشمل القطاع السياحي ارتفاعاً بنسبة 11.2%

وتوقع صندوق النقد الدولي في أبريل، في تقرير الآفاق العالمي، أن ينمو الاقتصاد التونسي 2.2% العام الحالي، متراجعاً عن معدل 3.1% سجله العام الماضي، وذلك في ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي ألقت بظلالها على عدة اقتصادات في العالم.

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(إعداد: أماني رضوان، تحرير ريم شمس الدين، للتواصل: rim.shamseddine@refinitiv.com )