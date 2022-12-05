ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 708 مليون دولار بزيادة 23% عن الشهر نفسه من العام الماضي، حسب تصريح أدلى به أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يوم الأحد لبرنامج التاسعة المُذاع على القناة الأولى المصرية.

وأعلن ربيع أن عدد السفن التي مرت بالقناة خلال نوفمبر ارتفع 16% إلى 2171 سفينة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما زادت الحمولة 10% إلى 125 مليون طن.

وتوقع ربيع أن تسجل إيرادات قناة السويس خلال السنة الميلادية الحالية 2022 نحو 7.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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