ارتفع التضخم في السعودية بنسبة 2.2% في مايو الماضي، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات وأسعار النقل، منخفضا من 2.3% في شهر أبريل السابق له، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء يوم الأربعاء.

ومقارنة بمايو من العام الماضي، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2%، وكان لهذا الارتفاع تأثير كبير على ارتفاع التضخم السنوي في مايو نظرا لوزن مجموعة الأغذية والمشروبات في مؤشر أسعار المستهلكين الذي يبلغ 18.8%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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